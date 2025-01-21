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Endonezya'da sel ve toprak kayması

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#Endonezya#Sel#Toprak Kayması
Endonezyada sel ve toprak kayması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 14:12

Endonezya'nın Java Adası'ndaki sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları ve engebeli arazinin arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, felaketten kurtulan 11 kişinin tedavisinin çevredeki hastanelerde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Endonezya'da ekimden marta kadar sürebilen mevsimsel yağışlar sık sık sel ve toprak kaymalarına neden olabiliyor.

Endonezya hükümeti, önceki başkent Cakarta'yı, 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

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#Endonezya#Sel#Toprak Kayması

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