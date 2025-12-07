×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Endonezya’da sel sonrası açlık krizi

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya Sel Felaketi#Sumatra Adasında Afet#Aceh Tamiang Bölgesinde Kayıp
Endonezya’da sel sonrası açlık krizi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 07:00

Endonezya’nın Sumatra adasında günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, büyük ölçekli sel ve toprak kaymalarına yol açarak ülkeyi son yılların en ağır afetlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı.

Haberin Devamı

Yetkililere göre can kaybı 883’e yükseldi, 520’den fazla kişi ise kayıp. Sumatra’nın özellikle Aceh Tamiang bölgesinde bazı köyler tamamen yok oldu. Yol ve köprülerin çöktüğü alanlarda yardım ekipleri ulaşım sağlayamıyor. Birçok yerleşim birimi çamur altında kalırken, geniş bölgeler hâlâ suyla kaplı. Yerel yöneticiler, bazı köylerden hiçbir haber alınamadığını ve durumun her geçen saat daha da ağırlaştığını belirtiyor. Endonezya medyasına yansıyan haberlerde “İnsanlar sellerden değil, açlıktan ölüyor” denirken yolların kapanması nedeniyle bölgeye gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırmak mümkün olmadığı vurgulandı. Uzak köylere yardım ulaştırılamaması, krizi artık sadece doğal afet olmaktan çıkarıp insani felakete dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınProvokatör polisProvokatör polisHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Endonezya Sel Felaketi#Sumatra Adasında Afet#Aceh Tamiang Bölgesinde Kayıp

BAKMADAN GEÇME!