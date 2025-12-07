Endonezya’da sel sonrası açlık krizi

Haberin Devamı

Yetkililere göre can kaybı 883’e yükseldi, 520’den fazla kişi ise kayıp. Sumatra’nın özellikle Aceh Tamiang bölgesinde bazı köyler tamamen yok oldu. Yol ve köprülerin çöktüğü alanlarda yardım ekipleri ulaşım sağlayamıyor. Birçok yerleşim birimi çamur altında kalırken, geniş bölgeler hâlâ suyla kaplı. Yerel yöneticiler, bazı köylerden hiçbir haber alınamadığını ve durumun her geçen saat daha da ağırlaştığını belirtiyor. Endonezya medyasına yansıyan haberlerde “İnsanlar sellerden değil, açlıktan ölüyor” denirken yolların kapanması nedeniyle bölgeye gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırmak mümkün olmadığı vurgulandı. Uzak köylere yardım ulaştırılamaması, krizi artık sadece doğal afet olmaktan çıkarıp insani felakete dönüştürüyor.