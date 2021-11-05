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Endonezya’da meydana gelen selde 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

#ENDONEZYA#Cava Adası#SEL
Endonezya’da meydana gelen selde 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

Endonezya’nın Cava Adası’nda meydana gelen selde en az 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

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Endonezya Ulusal Afet Ajansının (BNPB) verdiği bilgiye göre, Cava'ya bağlı Kota Batu'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 5 köy su altında kaldı.

BNPB Sözcü Yardımcısı Abdul Muhari, selde hayatını kaybeden 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, 4 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

Muhari, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarına başlandığı, dünden beri devam eden faaliyetlerde ise 5 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Çamur ve molozların yolları kapatmasının acil yardım çalışmalarını geciktirdiğine işaret eden Muhari, afette bazı köprü, ev ve araçların zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

BNPB Direktörü Ganip Warsito, şiddetli yağışların şubata kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Endonezya'da mevsimsel yağışlar nedeniyle bölgede sıklıkla sel ve heyelanlar görülüyor.

Doğal Afet Kurumuna göre, Takımada'da nüfusun yarısına denk gelen 125 milyon kişi heyelan riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.

 

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#ENDONEZYA#Cava Adası#SEL

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