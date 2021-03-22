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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 07:19 | Son Güncelleme:

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısında bulundu.

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 1300 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

BPPTKG yetkilileri, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısını yineledi.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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