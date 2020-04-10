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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 18:11,Son Güncelleme:

Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı

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Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı
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Endonezya'daki 34 eyaletin tamamına yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede şu ana kadar virüsün görülmediği tek yer olarak kalan Gorontalo eyaletinde de vakaya rastladıklarını açıkladı.

Gorontalo’daki vakayla ülkenin 34 eyaletinde Kovid-19 bulunduğunu belirten Yurianto, tüm eyalet yetkililerine hükümetin geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar düzenlemesinin bölgelerinde uygulanması için Sağlık Bakanlığına talepte bulunmasını istedi.

Yurianto, ülke genelinde can kaybının 26 artışla 306’ya, virüs bulaşanların sayısının ise 219 artışla 3 bin 512’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

İlk olarak başkent Cakarta’da bugün uygulanmaya konulan ve zaruri olmayan hizmetlerin sınırlanmasını içeren ilgili kısıtlamalar, 23 Nisan’a kadar geçerli olacak.

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