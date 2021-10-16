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Endonezya'da korkunç olay: 11 çocuk nehri temizlerken boğuldu!

#ENDONEZYA#Batı Cava#Boğuldular
Endonezyada korkunç olay: 11 çocuk nehri temizlerken boğuldu

Endonezya'da yaşanan korkunç trajedi gündeme bomba gibi düştü. Nehir temizleme çalışmalarına katılan çocuklarda 11'i boğularak hayatını kaybetti. Çocukların el ele tutuşmuş olduğu detayı ise adeta yürekleri yaktı.

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Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu.

Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin dün, eyaletteki Cileueur Nehri’ni temizleme çalışmalarına katıldığını; 21’inin suya düştüğünü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10’unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, 11 öğrencinin ise boğulduğunu bildirdi.

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.

Endonezyada korkunç olay: 11 çocuk nehri temizlerken boğuldu

Guardian'da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip suya düşen çocukları aramak için turuncu renkli botlarla nehirde gece bile gezdi. Ancak ekip birçok çocuğu kurtarırken korkudan el ele tutuşan 11 çocuk ne yazık ki kurtarılamadı.

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Öğrencilerin kendilerini böyle bir kazadan koruyacak giysiler olmadan çalışmaya katıldığı açıklandı.

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Çocukların boğulduğu nehirde karşı kıyıya geçmek istedikleri düşünülüyor.

Cileueur Nehri rafting ve halka yastıklı su kayığı gibi aktivitelerin yapıldığı popüler bir nokta.

Endonezyada korkunç olay: 11 çocuk nehri temizlerken boğuldu

Dağlık bölgelerde ve nehir yataklarında yoğun yerleşim olan Endonezya sık sık sel baskını ve heyelan kaynaklı felaketlerin yaşandığı bir ülke olarak tanınıyor.

Son olarak 2020 yılının şubat ayında Sleman bölgesinde meydana gelen sel baskınında 6 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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