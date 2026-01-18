×
Endonezya'da kaybolan uçağın enkazı bulundu

#Endonezya#Uçak Kazası#ATR 42-500
Endonezya’da 11 kişiyi taşıyan kayıp uçağın enkazının bulunduğu kaydedildi.

Endonezya basını, dün irtibatı kesilen ‘ATR 42-500’ tipi uçağın enkazına, Güney Sulawesi eyaletindeki dağlık bölgede ulaşıldığını duyurdu. Sekizi mürettebat toplam 11 kişinin bulunduğu uçağın parçalarının, yoğun sisle kaplı Bulusaraung Dağı yamaçlarına dağılmış halde tespit edildiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (NTSC), kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Endonezya'da 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ifade edilmişti

Antara'nın haberine göre Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın sinyali Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesilmişti.

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini belirtmişti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu vurgulanmıştı.

