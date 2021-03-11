Endonezya'da katliam gibi kaza: 27 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti. 39 kişi ise yaralandı.



Başkent Cakarta’da Batı Cava bölgesinde, ortaokul öğrencileri, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu otobüs, virajlı yolda kaza yaptı. Kazada 27 kişinin öldüğü 39 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Hayatını kaybedenler arasında öğrenciler ve otobüsün sürücüsü de bulunuyor.



Polis soruşturmayı sürdürürken, otobüsteki yolculardan bazılarının kazanın nedeninin fren arızası olduğunu ifade ettiği belirtildi.



ENDONEZYA’DA ALT YAPI NEDENİYLE TRAFİK KAZALARI YAYGIN

Düşük güvenlik önlemleri ve alt yapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade edildi.