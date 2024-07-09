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Endonezya'da kaçak altın madeninde toprak kayması: Can kaybı 23'e yükseldi

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#ENDONEZYA#Altın Madeni#Toprak Kayması
Endonezyada kaçak altın madeninde toprak kayması: Can kaybı 23e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 15:22

Endonezya'da aşırı yağışların ardından kaçak çalıştırılan bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi, olayda 23 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezya'nın Sulawesi Adası'na bağlı Gorontalo'daki bir kaçak altın madeninde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu bilanço artıyor.

Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansından Ida Bagus Nyoman Ngurah Asrama yaptığı açıklamada, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 35 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Asrama, toprak kaymasından 66 kişinin ise kurtulduğunu belirtti.

Kurtarma çalışmalarının yoğun çamur nedeniyle aksadığı ve bazı kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmak için 20 kilometreden fazla yürümek zorunda kaldığı öğrenildi. Çalışmalar yaklaşık 400 kişiyle sürüyor.

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#ENDONEZYA#Altın Madeni#Toprak Kayması

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