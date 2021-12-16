Endonezya’da ilk Omicron vakası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Buluttan bir imza daha38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut'tan bir imza daha#Eyüpspor
Bakan Nebati duyurdu Asgari ücret bugün açıklanacakBakan Nebati duyurdu! Asgari ücret bugün açıklanacak#Asgari Ücret
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdıFilm gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı#İsrail
Burdur Gölünde tedirgin eden manzara Köpürdü...Burdur Gölü'nde tedirgin eden manzara! Köpürdü...#Burdur
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
HABERLERDünya Haberleri

Endonezya’da ilk Omicron vakası

#Omicron#Endonezya #Koronavirüs
Endonezya’da ilk Omicron vakası

Endonezya Sağlık Bakanlığı, bir kişide ilk Covid-19 Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Covid-19’un Omicron mutasyonunun, Malezya, Singapur, Tayland ve Filipinler de dahil olmak üzere 70’den fazla ülkede rapor edildiğini açıkladı. Hızla yayılan Omicron mutasyonu bu kez Endonezya’da tespit edildi. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Omicron mutasyonlu vakanın Wisma Atlet şehrinde bulunan bir hastanede çalışan kişi olduğu belirtildi.

Endonezya hükümeti, Omicron mutasyonunun şu anda ülkede yayılmadığını ancak yakın zamanda ABD ve İngiltere’den gelen iki Endonezyalı ve Manado şehrinde karantinada olan 3 Çin vatandaşının da dâhil olduğu 5 hastada Omicron mutasyonu şüphesi olduğunu belirtti. Şüpheli hastalara yapılacak olan genom sıralama testi ile hastaların Omicron mutasyonunu taşıyıp taşımadığının belli olacağını ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Endonezya #Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık