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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Endonezya'da heyelan: 5 ölü

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Endonezya'da heyelan: 5 ölü
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Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tropikal iklime sahip Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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