Endonezya'da heyelan: 5 ölü

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.



Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Tropikal iklime sahip Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.