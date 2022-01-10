Endonezya’da hatırlatıcı doz aşılama başlıyor

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Endonezya’da Kovid-19'a karşı hatırlatıcı doz aşılama başlıyor. Basın konferansında açıklamalarda bulunan Gıda ve İlaç Dairesi (BPOM) Başkanı Penny Lukito, hatırlatıcı doz aşıların öncelikli olarak Kovid-19’a karşı yüksek risk taşıyan gruplara, sağlık çalışanlarına ve yaşlılara yapılacağını belirtti.

Omicron mutasyonunun hızla yayılmaya devam ettiği ülkede, halk için aşılamanın Çarşamba günü başlayacağı öğrenilirken, 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatıcı doz aşı olmaları için 2’inci doz aşılarının üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekecek.

Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Zififax ise hatırlatıcı doz aşı için kullanılacak.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Ocak ayında 21 milyon kişinin hatırlatıcı doz aşı olmak için hazır olduğunu belirtmişti.