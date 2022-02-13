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Endonezya’da gelgit faciası: 11 ölü

#ENDONEZYA#Gelgit#Java Adası
Endonezya’da gelgit faciası: 11 ölü

Endonezya’da şiddetli gelgit dalgalarının plajdaki insanları denize sürüklemesi sonrası 11 kişi hayatını kaybetti. yetkililer plajda bulunmanın yasak olduğunu açıkladı.

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Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde, geleneksel bir ritüel için plajda toplanan 23 kişi, gelgit dalgalarının kıyıya vurması sonrası denize sürüklendi.

Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kurtarıldı.

Endonezya’da gelgit faciası: 11 ölü

Afet Yönetimi ve Azaltma Dairesi Operasyon Birimi Başkanı Budi Santosa, olayın Jember bölgesindeki Payangan plajında yerel saatle 00.25’te meydana geldiğini belirterek, “Birdenbire gelgit dalgaları geldi ve insanları denize sürükledi. Dalgalar çok büyüktü. İnsanların bu tür faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştı” dedi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde 23 kişilik grubun gece yarısından hemen sonra plajda toplanarak el ele tutuştuğu ve meditasyon yaptığı belirtildi.

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EL ELE MEDİTASYON YAPARKEN ÖLDÜLER

Polis şefi  Hery Purnomo yaptığı açıklamada grubun denize çok yakın şekilde durduğu ve gelen dev dalgalar tarafından adeta yutulduğunu aktardı. sudan ilk olarak 10 cesedin çıkarıldığı, 40 yaşındaki bir adama bir süre ulaşılamadıktan sonra onun bedeninin de bulunduğu belirtildi. Geri kalan 12 kişi ise sağ olarak kıyıya çıkarıldı.

Yoğun olarak Müslüman nüfusun yaşadığı bu bölgede gerçekleştirilen ritüelin ne olduğu henüz açıklanmazken kazadan sağ kurtulan ve grubu plaja getiren 'guru'nun sorgulanacağı ifade edildi.

Endonezya medyasına göre yakındaki kasabalardan gelen bazı kurbanların birbiriyle akraba olduğu iddia edildi.

Bölgenin askeri yetkilisi Batara Pangaribuan da bir televizyon kanalına plajın hava karardıktan sonra kapatıldığını ve askerler tarafından korunduğunu aktardı ve bu kişilerin plaja gizlice girdiğini belirtti.

Yetkililer boyu oldukça yüksek olan dalgalardan dolayı plajda yüzmenin ve denize yaklaşmanın yasak olduğunun altını çizdi.

Endonezya’da gelgit faciası: 11 ölü

Endonezya kıyıları kuvvetli gelgitleri ve insan boyunu aşan dalgalarıyla tanınıyor ve bu konuda alınan güvenlik önlemlerinin de genellikle oldukça yetersiz olduğu söyleniyor.

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Geçen yıl iki Endonezyalı turist Doğu Java'daki Malang bölgesinde yer alan bir plajda gelgite kapılarak ölmüş, 2019 yılında ise Lampung'da tatil yapan 5 kişi dalgaların arasında kaybolarak hayatını kaybetmişti.

 

 

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#ENDONEZYA#Gelgit#Java Adası

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