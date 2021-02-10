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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Endonezya'da doğal afetler 213 can aldı

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Endonezya'da doğal afetler 213 can aldı
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Endonezya'da yılbaşından bu yana yaşanan doğal afetlerde 213 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak - 9 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ağırlıklı olarak fırtına, sel, heyelan ve deprem olmak üzere 386 doğal afet yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin olumsuz etkilendiği doğal afetlerde, 213 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 bin 60 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ekvator kuşağında muson yağmurlarının etkisindeki ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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