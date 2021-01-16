Endonezya'da deprem! 42 ölü

Bölge genelinde hissedilen depremde 10 evin çöktüğü ve yaklaşık 100 evin ağır hasar gördüğü aktarıldı. 820 kişinin yaralandığı ve 15 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği depremde, ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. Deprem, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildi.