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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 21.04.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Endonezya'da denizaltı kayboldu: 53 denizciden haber alınamıyor

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Endonezya'da denizaltı kayboldu: 53 denizciden haber alınamıyor

Endonezya Donanması'na ait denizlatı ile irtibat kesildi. Bali açıklarında askeri tatbikata katılan denizlatı 53 denizciye ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'da askeri tatbikata katılan bir denizaltıdan haber alınamıyor. 53 denizciye ev sahipliği yapan denizaltı ile irtibat 2300 feet derindeyken kesildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, denizaltının batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Donanma sözcüsü, Alman yapımı denizaltı KRI Nanggala-402'nin Çarşamba günü Bali adasının 60 mil kuzeyindeki sularda bir torpido tatbikatı yürüttüğünü ancak tatbikatın sonucunu paylaşmadığını açıkladı.

Endonezyada denizaltı kayboldu: 53 denizciden haber alınamıyor

Aynı açıklamada denizaltıyı bulmak için çalışma başlatıldığı ve komşu ülkeler Singapur ve Avustralya'dan yardım istendiği bilgisine de yer verildi.

Savunma Bakanlığı kaynakları denizaltının en son sinyal verdiği bölgede petrol kalıntıları bulunduğunu duyurdu. Ayrıca bölgeye arama kurtarma faaliyetleri kapsamında iki geminin gönderildiği belirtildi.

Denizlatından son mesajın yerel sat ile sabah 3'te alındığı da gelen bilgiler arasında. İrtibatın kesildiği denizaltı donanmanın 5 adetlik filosunun bir parçasıydı.

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