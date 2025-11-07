×
Endonezya'da camide patlama: Çok sayıda yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Cami#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 12:06

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir camide patlama meydana geldi. Polis, patlama nedeniyle en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Kelapa Gading ilçesinde, patlama meydana geldi. Polis, camide meydana gelen patlamada en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama olduğunu belirtti.

Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Okulun çevresinde, ambulansların beklediği bir polis kordonu oluşturuldu.

Endonezya Siyasi ve Güvenlik İşleri Bakanı Djamari Chaniago, yetkililerin bölgede olduğunu belirtti ve patlamaya ilişkin "Nedenini araştırıyoruz. Ancak henüz bir sonuca ulaşamadık." açıklamasında bulundu.

