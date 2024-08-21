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Endonezya'da bir kadın timsah tarafından parçalanarak öldürüldü

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#Timsah#Endonezya#Polis
Endonezyada bir kadın timsah tarafından parçalanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:40

Endonezya'nın doğusunda bir timsahın nehirde yıkanan bir kadını öldürdüğü, yakalanan hayvandan kadının vücudunun parçalarını çıkarıldığı açıklandı.

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Endonezya'da 54 yaşındaki Halima Rahakbauw, Salı sabahı Maluku adalarındaki Wali köyündeki bir nehirde yüzerken timsah saldırısına uğradı. Rahakbauw'un komşusu Rustam İlyas, kadının eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldığını söyledi. Köylüler, nehirde bir sandalet ve bir vücut parçası gördüklerinde durumu polise bildirdiler. Polis, sürüngeni öldürdü. Yerel bir polis memuru Çarşamba günü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Köylüler, kurbanın vücut parçalarından bazılarını çıkarmak için timsahın karnını kesmek zorunda kaldılar." dedi. Kurbanın komşusu İlyas AFP'ye yaptığı açıklamada, "Timsah oldukça büyüktü, yaklaşık dört metre uzunluğundaydı" dedi.

Endonezya, insanlara saldıran çok sayıda timsah türüne ev sahipliği yapıyor. Pazar günü, Sumatra'nın Bangka adasında bir nehir yakınında 63 yaşındaki bir kalay madencisi de bir timsah tarafından öldürülmüştü. 2018 yılında Endonezya'nın en doğu ucundaki Papua bölgesinde bir çete, yerel bir adamın sürüngenlerden biri tarafından öldürülmesinin ardından intikam amacıyla yaklaşık 300 timsahı katletmişti. 2019 yılında Sulawesi adasında bir bilim insanı, devasa bir timsah tarafından kafese sürüklenerek öldürüldü. 

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#Timsah#Endonezya#Polis

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