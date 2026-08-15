Endonezya'da 7.7'lik deprem: Tsunami uyarıları peş peşe geldi

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Doğu Nusa Tenggara Eyalet Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, ölenlerin binaların çökmesi sonucu uykularında hayatlarını kaybettiğini söyledi. Arama kurtarma ekipleri, deprem ve ardından gelen onlarca artçı sarsıntıdan hasar gören binalarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

ART ARDA GÜÇLÜ ARTÇILAR GERÇEKLEŞTİ

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'na göre, deprem yerel saatle 05.00'ten önce Flores adasını vurdu. Maumere limanında çekilen videoda, terminal binasından büyük beton parçalarının koparak adalar arası feribota binmeyi bekleyen yolcuların üzerine düştüğü görüldü.

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Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Halka, tsunami riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yetkililerin tsunami uyarısı vermesinin ardından çok sayıda kişi motosikletlerle iç bölgelere kaçtı.

CAN KAYBI ARTABİLİR

BBC'nin haberine göre, Endonezyalı yetkililer, depremde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yaşanan yıkım nedeniyle can kaybının artmasından korkuluyor.

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Ülkenin ulusal afet önleme ajansı BNPB de halka sakin kalmaları ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, "vatandaşların, özellikle çatlak veya yapısal hasar görmüş binalara girmekten kaçınmaları gerektiği" belirtildi.

HASARIN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

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BNPB, "Ölü sayısını ve hasarın boyutunu belirlemek için şu anda hızlı bir değerlendirme yapılıyor. Veriler doğrulandıktan sonra bu bilgiyi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Nagekeo'da yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilirken, bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Doğu Nusa Tenggara'nın Sikka bölgesindeki Talibura köyünde yaşayan Arnold Welianto, "çok şiddetli bir sarsıntı" hissettiğinde hala uyuyor olduğunu belirterek, "Birden irkilerek uyandım ve hemen çocuğumun odasına gittim. Dışarı çıktığımızda, kıyı şeridine yakın olan mahallemizdeki sakinlerin çoğu evlerini terk edip tepelere doğru yönelmiş ve yolları doldurmuştu. Bazıları ise denizin çekilmesi nedeniyle yol kenarında bekliyordu" dedi.

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