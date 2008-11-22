Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

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Ülkenin meteoroloji kurumu, depremin merkezinin Bengkulu'nun 142 kilometre güneybatısında, denizin 23 kilometre altında olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ RİSKİ BULUNMUYOR

Endonezya açıklarında meydana gelen depremin tsunami tehlikesi taşımadığı bildirildi.



ABD Jeolojik Araştırmalar kurumu, depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Depremin merkezinin, Sumatra adasındaki Bengkulu kentinin 164 kilometre güneybatısında denizin 26 kilometre altında olduğu belirtildi.



Endonezyalı yetkililer, depremin tsunami riski taşımadığını, şu ana kadar hasar olduğuna dair de bir haber almadıklarını belirtti.



Sumatra açıklarında 2004 aralığında meydana gelen deprem ve tsunami, Hint okyanusu kıyı şeridini etkilemiş, felakette 230 bin kadar kişi hayatını kaybetmişti.