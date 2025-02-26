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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

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#Endonezya #Deprem#Sarsıntı
Endonezyada 6,1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 09:10

Endonezya'nın Sulawesi adasının kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarılırken ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), adanın kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) depreme yönelik dev dalga uyarısı yapmadı.

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

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#Endonezya#Deprem#Sarsıntı

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