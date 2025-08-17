×
Endonezya'da 5.8'lik deprem: Yaralılar var

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 10:11

Endonezya'nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında, 5.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 2'si ağır 29 kişinin, deprem nedeniyle yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3.2, diğerlerinin ortalama 2.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.

