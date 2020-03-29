MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEndonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
GeriDünya Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 00:09,Son Güncelleme:/

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Abone Olgoogle-news

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Palu şehrinin 105 kilometre güneyi olan depremin yerin 40 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dün, Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9, 22 Mart'ta da Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle