Endonezya'da 5.7'lik deprem

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Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.