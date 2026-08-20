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Endonezya'da 5.7'lik deprem

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Deprem#USGS
Endonezyada 5.7lik deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 09:02

Endonezya'nın, 5.7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldığı bildirildi. Depreme ilişkin yapılan açıklamada, herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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#Endonezya#Deprem#USGS

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