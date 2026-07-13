Endonezya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, depremin yerel saatle 21.46'da 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Depremin merkez üssünün Buol bölgesinde olduğu kaydedildi. Sarsıntı Orta Sulawesi ve Gorontalo eyaletine komşu bölgelerde de hissedildi.

AFP'nin haberine göre, Buol Afet Yönetim Ajansı Başkanı Moh Khacfy Mardjun, depremde hükümet binaları, bir hastane, bir restoran ve konutların zarar gördüğünü duyurdu.

Khacfy, bölge hastanesindeki bir hastanın tahliye sırasında hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.