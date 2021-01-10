Endonezya uçağının parçaları toplanıyor

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer alan donanma gemisince getirilen uçağa ait bazı kablo ve metal parçaları, başkent Cakarta’nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’ndaki kriz merkezinde özel oluşturulan alana konuldu.

Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.



Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.



Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve ümitli haber almayı beklediklerini kaydetti.

Devlet Başkanı Joko Widodo da düşen uçağın enkazına hızlı bir şekilde ulaşılması amacıyla vatandaşlarından dua isteğinde bulundu.

Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıklamıştı.



Ulaştırma Bakanı Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.



Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.



Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.



Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.











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