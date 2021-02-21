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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 21.02.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

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Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 300 artarak 1 milyon 278 bin 653’e çıktı.

Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artışla 34 bin 489’a, iyileşenlerin sayısı 9 bin 835 artışla 1 milyon 87 bin 76’ya ulaştı.

MALEZYA

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 283 bin 569’a yükseldi.

Bugün 4 bin 456 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 249 bin 209, aktif vakalar 33 bin 304 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1056’ya ulaştı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında ilk Kovid-19 aşılamalarının yapılacağı tarihin 26 Şubat'tan 24 Şubat'a çekilerek daha erken başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Ethem Baba, Kovid-19 aşısı yaptıranların aşılamalarını belgelemek için "Kovid-19 Pasaportu" uygulaması başlatmayı düşündüklerini ifade etti.

Ethem, bu sayede aşı yaptıranlara seyahat kolaylığı sağlanabileceğini vurguladı.

JAPONYA

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1032 artarak 426 bin 312’ye, can kaybı sayısı 50 artışla 7 bin 506’ya yükseldi.

Son bir günde 33 bin 441 kişiye virüs testi yapılırken, 1628 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 511 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

 

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