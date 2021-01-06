Endonezya İran'a Güney Kore bandıralı petrol tankerinde çalışan vatandaşları için diplomatik nota verdi

Güney Kore hükümeti ise "petrol tankerinin bırakılması" çağrısında bulunmuştu.



İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Basra Körfezi'nde petrol kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle el konulan tankerin, olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.



Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan İran'a ait varlıkları, ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa, bunu yapan asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir." ifadesini kullanmıştı.



20 KİŞİLİK MÜRETTEBAT BULUNUYOR



Tankerde 5'i Güney Koreli, 11'i Myanmarlı, 2'si Endonezyalı ve 2'si Vietnamlı olmak üzere 20 kişilik mürettebat bulunuyor.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.