Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türk tarihi bana ilham veriyor

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Genel Kurula hitap etmesi oylamayla kabul edildi.

Oylamanın ardından yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Subianto'yu TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Subianto'nun, Savunma Bakanlığı görevini üstlendiği 2019-2024 yılları arasında, askeri ve savunma sanayi işbirliği alanlarında Türkiye ile yakın ilişkiler tesis ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Subianto'nun, Endonezya Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Türkiye-Endonezya ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem verdiğini belirtti.

Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının geçen şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı Subianto, yüce Meclisimize hitap eden ilk Endonezyalı devlet başkanı olmaktadır. Sayın Cuhurbaşkanı yarın da 4. Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecektir." dedi.

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Kurtulmuş, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve ortak değerlerin, dostane ilişkileri ileriye taşımak için güçlü bir zemin teşkil ettiği vurguladı.

Dostluk ve kardeşliğin aradaki uzak mesafelere rağmen her zaman sıcaklığını koruduğunu ifade eden Kurtulmuş, Endonezya halkıyla ilişkilerin asırlar öncesine dayandığını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Sultanlıkları ile Osmanlı Devleti arasında 16. yüzyılda güçlü ticari, dini ve askeri işbirliklerinin tesis edildiğini anımsattı.

Batılı sömürgecilerin Asya'ya yönelik emellerine karşı 16. asırda Osmanlı ve Endonezya Müslümanlarının birlikte mücadele ettiğini anlatan Kurtulmuş, Osmanlı donanmasının Endonezya Müslümanlarının yardımına koştuğunu söyledi.

"TÜRKÇEMİZ KARDEŞ ENDONEZYA TOPRAKLARINDA ÖĞRETİLMEKTEDİR"

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Endonezya ile ilişkilerin Osmanlı'nın Cakarta'da açtığı konsolosluk vasıtasıyla 20. yüzyıla kadar devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, 1945'te bağımsızlığını kazanması ve Hollanda sömürge döneminin sona ermesi üzerine Endonezya ile ilişkilerin yeniden tesis edildiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma sanayi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor, gelişmektedir. Ayrıca eğitim alanında da fevkalade yakın işbirliğini sürdürüyoruz. Ülkemizde halen 5 bin 300 civarında Endonezyalı gencimiz eğitim almaktadır. Yine aynı şekilde 2022 yılından bu yana da Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla Türkçemiz kardeş Endonezya topraklarında öğretilmektedir. Bu vesileyle, Endonezya hükümetine Yunus Emre Merkezine verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının Meclisimize hitapları Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 75'inci yıl dönümüne denk geliyor, bunun da önemli tesadüf olduğu, ilişkileri ileriye taşımak için değerli vesile olduğu kanaatindeyim."

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Kurtulmuş, Endonezya'nın, Asya'nın yükselen yıldızlarından biri olduğunu vurguladı.

Çok kutuplu, çok merkezli bir yapıya evrilen uluslararası sistemin ağırlık noktasının Asya'ya kaydığını dile getiren Kurtulmuş, ekonomi, ticaret, eğitim ve yeni teknolojiler gibi birçok alanda Asya ülkelerinin öne çıktığının altını çizdi.

"KARDEŞ ENDONEZYA HALKI FİLİSTİN MESELESİNE BÜYÜK HASSASİYET GÖSTERİYOR"

Kurtulmuş, nüfusunun yüzde 87'si Müslüman olan Endonezya'nın İslam aleminin en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olduğunu kaydederek, "Kardeş Endonezya halkının büyük hassasiyet gösterdiği Filistin meselesinde Türkiye ve Endonezya başta Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA olmak üzere uluslararası forumlarda işbirliği yapmakta ve birbirlerinin girişimlerini desteklemektedir." diye konuştu.

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Parlamenter ilişkilerin geliştirileceğini ifade eden Kurtulmuş, 18 Nisan'da İstanbul'da düzenleyecekleri "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"na Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanının katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, parlamentolar arası işbirliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşıyacaklarını dile getirdi.

Daha sonra Kurtulmuş, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Subianto'yu Genel Kurul Salonu'na davet etti. Subianto, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Genel Kurul Salonu'na gelerek, kürsüden konuşmasını yaptı.

Oturumu, yüksek mahkeme başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı ülkelerin büyükelçileri de izledi.

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ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI PRABOWO SUBİANTO: ENDONEZYALILAR İÇİN TÜRKİYE EN BÜYÜK MÜSLÜMAN MEDENİYET

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet." dedi.

Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Ankara'da bulunduğunu belirten Subianto, "Burayı görmüş, buranın tarihini ve buradaki insanların verdiği mücadeleyi hissetmiş biri olarak Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Çünkü Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet. Bizler için Türkiye, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin de bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz." diye konuştu.

Prabowo Subianto, ülkesi Batılı emperyalistler tarafından saldırıya uğradığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda silah ve danışmanlık desteği verdiğini anlattı.

"TÜRK TARİHİ, BANA GERÇEKTEN İLHAM VERİYOR"

Şu anda büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğine işaret eden Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz."

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var." diye konuştu.