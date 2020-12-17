MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEndonezya Başkanı Widodo ülkede Koronavirüs aşısı için ilk gönüllü olacak
GeriDünya Endonezya Başkanı Widodo ülkede Koronavirüs aşısı için ilk gönüllü olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 05:39 | Son Güncelleme:

Endonezya Başkanı Widodo ülkede Koronavirüs aşısı için ilk gönüllü olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endonezya Başkanı Widodo ülkede Koronavirüs aşısı için ilk gönüllü olacak
Abone Olgoogle-news

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.

Toplumun Kovid-19 aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu.

Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti.

Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti.

Şimdiye kadar toplam 636 bin 154 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Endonezya'da virüs nedeniyle 19 bin 248 kişi hayatını kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle