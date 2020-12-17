Endonezya Başkanı Widodo ülkede Koronavirüs aşısı için ilk gönüllü olacak

Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.



Toplumun Kovid-19 aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu.



Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti.



Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti.



Şimdiye kadar toplam 636 bin 154 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Endonezya'da virüs nedeniyle 19 bin 248 kişi hayatını kaybetti.