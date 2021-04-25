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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 00:01 | Son Güncelleme:

Endonezya açıklarında kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti

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Endonezya açıklarında kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, Endonezya’da 21 Nisan’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, denizaltı kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.

Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen denizaltı kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

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