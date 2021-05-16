Endişeli bekleyiş! Tüm ailesi Gazze’de o İstanbul’da

Usame Seyam'ın annesi, babası tüm ailesi Gazze’de... Onun aklı, kalbi orada… Acı haber gelir diye hep endişe içinde. Seyam’ın elinden telefon düşmüyor, Gazze’deki ailesiyle sürekli görüntülü konuşuyor.

ÇOCUKLAR VURULUYOR

'İnsanoğlu insanoğlu'nun cehennemidir'' sözü bir kez daha haklı çıkıyor bu acının karşısında. Bayram kıyafetleriyle vurulan çocuklar, kan içinde haykırıyor.

Çocuklar ağlıyor, anneler ağlıyor. Aslında insanlık ağlıyor Gazze'de. Üstelik 70 yıldır... İsrail işgal ediyor, zulmediyor, öldürüyor.

BİTMEYEN ZULÜM

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarından çıkarmaya, öldürerek işgal etmeye devam ediyor. İsrail, Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı koparmak istiyor. Bombaladıkça bombalıyor, zulüm bitmiyor.

SEYAM’IN GÖZÜ TELEVİZYONDA

Usame Seyam, İstanbul’a 10 yıl önce üniversite eğitimi için geliyor. Seyam, siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyor, evli ve bir çocuğu var.

Seyam, İsrail ablukasından dolayı Gazze’ye gidemiyor, gözü televizyonda, elinden telefon hiç düşmüyor.

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