En zengin aşcı aldatırken yakalandı

ZENGİN AŞCI BÖYLE YAKALANDI

Ramsay’s Kitchen, The F-Word, Nightmares and Hell’s Kitchen adlı yemek şovları dünyanın dört bir yanında gösterilen ve ‘Ramsay’ markasıyla 2010 yılına kadar 100 milyon Sterlinlik bir servetin sahibi olacağı tahmin edilen dünyaca ünlü aşcının, gizli ilişkisi News of The World gazetesinin kapak haberi olurken, aşçı ve sevgilinin gizli çekilen fotoğrafları iç sayfalarda geniş yer buldu.

Her zaman farklı olduğunu savunan Gordon Ramsay(42), eşi Tana(33) ve dört çocuğuyla ideal bir aile tablosu çiziyordu. Gordon Ramsey’in 12 yıllık eşini 7 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Sarah Symonds ile aldatmasının geniş yankı uyandırmasının sebebi ise, ünlü aşcının karısına düşkünlüğünü her fırsatta dile getirmesiydi. ‘ Tana benim eşim, sevgilim ve hergece kollarımda istediğim kadın. Karım beni heyecanlandıran tek kadın’ sözleriyle ideal koca olarak gösterilen aşcı Ramsay, çizdiği mutlu aile tablosuyla da imajını güçlendirmişti.

Eşi ve çocuklarına düşkünlüğü ile dünyanın sevgisini kazanan Gordon Ramsay sırayla 2006 yılında ‘ Yılın Şöhretli Babası’, 2007 yılında ise ailesiyle beraber ‘ Yılın Şöhretli Ailesi’ ödülüne layık görülmüştü. Gordon Ramsey, aile imajıyla servetine servet katarken karısına düşkünlüğü ve sadık olması da onun dünya çapında beğenilmesine neden oldu.Dünya basınına verdiği röpörtajlarda, eşi az zaman geçirseler bile o zamanı nasıl değerlendirdiklerini anlatan Gordon Ramsay bir keresinde, ‘ Mutfak işi yapmak seks yaşamınınızı etkilermiş. Sperm saytısını etkilediği söyleniyor. Ama iyi haber az olan spermlerin çok enerjetik olması’ diyerek, dört çocuğuna işaret etmişti.

Metresi ilişkilerini anlatan kitap yazmış

Tanınmış aşcı Gordon Ramsay’in çift yaşamını gözler önüne seren habere göre, yedi yıllık metres sarışın Sarah Symonds(38), ünlü aşcıyla ilişkilerini şifreli bir dille anlatan bir kitap da yazmış. ‘ Having an Affair? A Handbook For The Other Woman’- Gizli İlişkiniz mi Var?Diğer Kadın İçin El Kitabı adlı kitabında, isim vermeden yakın bir arkadaşının dünyaca ünlü bir aşcıyla birlikte olduğunu anlatan kadın, adeta Gordon Ramsay’i tarif ettiği kitapta, arkadaşıyla aşcı arasında geçen ilişkiyi anlatıyor.

Gordon Ramsay ile yedi yıllık ilişkisini yakın arkadaşlarına anlattığı anlaşılan metresin, kitabı sayesinde dikkat çekip Amerikalı kadın kuşağı program yapımcısı Oprah Winfrey’in şovunda da konuk olduğu ortaya çıktı.

Restorantının olduğu otelde buluşmuşlar

Karsına düşkünlüğü ile tanınan tanınmış aşcı Gordon Ramsay’in, metresiyle kendi restorantlarından birinin bulunduğu ünlü Marriott otelde buluştuğu anlaşıldı. Maze adlı popüler restorantını önce şöyle bir kolaçan eden çapkın adamın daha sonra, metresinin ayırrtığı odaya çıkarak orda kaldığı anlaşıldı. Şaşırtan habere göre, Ramsay’in metresi Sarah Symonds buluşmadan önce bir seks dükkanına giderek uyarıcı almış. Çılgın bir geceye işaret eden detayların ortaya çıkmasıyla, Gordon Ramsay’in nasıl bir tavır alacağı merak konusu.