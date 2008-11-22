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En zararlı kitap kurdu

En zararlı kitap kurdu

İngiltere’nin en önemli kütüphanelerinde tutulan paha biçilmez eserlerin sayfalarını keserek çalan İranlı Ferhad Hakimzade, Londra’da yargılanıyor. Zengin işadamı, amacının kendi koleksiyonunu geliştirmek olduğunu itiraf etti. British Library gibi kütüphanelerden çalınan sayfalar yüzünden, nadir bulunan birçok eser büyük zarar gördü.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da dün görülen duruşmada, İngiltere’nin en önemli kütüphanelerinde okuduğu nadir kitapları gizlice yırtıp bazı sayfaları çalan İranlı Ferhad Hakimzade yargılanmasına devam edildi. Varlıklı bir işadamı olan Hakimzade’nin hapis cezasına çarptırılması gündemde.

Mahkeme kayıtlarına göre, İran Tarihi Eserler Vakfı’nın yöneticilerinden olan Hakimzade, İngiltere’nin milli kütüphanesi niteliğindeki British Library ile dünyanın en değerli kitap koleksiyonlarına evsahipliği yapan Bodleian Library de dahil birçok ünlü kütüphaneyi hedef aldı.

"Saygın bir kitap kurdu" olarak tanınan Hakimzade, kendisine ayrılan özel okuma odasında, kütüphane görevlileri fark etmeden nadir kitapların bazı sayfalarını çalıyordu. Güvenlik kameralarına yakalanmayan Hakimzade, istediği sayfaları, neşter veya jilet kullanarak "bir cerrah titizliğiyle" çıkarıyordu.

Altı yıl boyunca bazen ayda birkaç kez kütüphanelere giderek 150’den fazla eseri bu yolla tahrip eden Hakimzade, British Library’yi ziyaret eden bir okurun, bir kitabın sayfalarının eksik olduğunu ihbar etmesi üzerine yakalandı. Eseri son okuyan kişilerden olan İranlı işadamının evi arandığında, "kitap kurdu" yakayı ele verdi.

Ancak uzmanı fark eder

İslam Devrimi sonrasında İran’dan ayrılan Harvard mezunu Hakimzade’nin verdiği maddi zarar milyonlarca dolar. Yırtılıp alınan tarihi haritalardan sadece biri 50 bin dolar ediyor. Fakat toplam zarar hesaplanamıyor. Londra Emniyet Müdürlüğü dedektifi Dave Cobb, "Söz konusu kütüphanelerin çalınan sayfaların yokluğunu farketmesi çok zor. Çünkü seçilen sayfaları ancak bir uzman anlayabilir" diyor. Bazılarına paha biçilemeyen sayfaların bir kısmı Hakimzade’nin Londra’daki evinde bulunsa da, çoğu hala kayıp.

Hırsızlıkla ilgili 14 suçlamayı kabul eden İranlı işadamı, çaldığı sayfalar sayesinde kendi koleksiyonundaki boşlukları doldurduğunu söyledi. British Library’nin koleksiyonlar müdürü Kristian Jensen, "Sanık bu alanda derin bir bilgiye sahip. Zarar verdiği şeyin önemini bildiği için, bence bu durumu daha da kötüleştiriyor" dedi. Jensen, "son derece zengin birinin tüm topluma ait tarihi eserlere zarar verdiğini" belirterek, "tahribatın tamamen bencilce olmasına kızıyorum" diye konuştu. Londra’daki Wood Green Kraliyet Mahkemesi’nde süren davanın birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

British Library’ye ait olan ve büyük hasar gören nadir kitapların çoğu, Avrupa-Ortadoğu ilişkilerini anlatan ve bazıları 16’ncı yüzyıldan kalan seyahatnameler. Bunlardan biri de, Çin’in tarihini anlatan yüzlerce yıllık "Istoria de la china" adlı eser.
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