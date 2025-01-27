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En yüksek satış Türkiye’ye: ABD’den 2024’te rekor silah ihracatı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Silah#Satış
En yüksek satış Türkiye’ye: ABD’den 2024’te rekor silah ihracatı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD’nin yabancı ülkelere askeri teçhizat satışı geçen yıl yüzde 29 oranında artarak 318.7 milyar dolar oldu.

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ABD yönetimi kanalıyla yabancı ülkelere silah satışları ise önceki yıla göre yüzde 45.7 oranında arttı ve 117.9 milyar dolarla rekor seviyede gerçekleşti. Söz konusu artışta özellikle diğer Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımı yapmak amacıyla stoklarının arttırmasının ve dünya genelindeki çatışma ortamının etkili olduğu belirtilirken ABD Dışişleri de söz konusu silah satış ve transferlerini “bölgesel ve küresel güvenlik üzerinde uzun vadeli potansiyel etkileri olan önemli ABD dış politika araçları” olarak tanımladı. 2024 yılının en yüksek bedelli silah satış anlaşmasını ise 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri alımıyla Türkiye yaptı. Türkiye’yi 18.8 milyar dolarlık F-15 alımıyla İsrail ve 7.2 milyar dolarlık F-35 anlaşmasıyla Romanya takip etti.

 

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#ABD#Silah#Satış

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