En yaşlı panda öldü

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Xin Xing’in yaşlılık ve çoklu organ yetmezliğinin sindirim ve solunum yollarında sebep olduğu enfeksiyon sonucu öldüğünü açıkladı. 1982 yılında doğan Xin Xing’in yaşı insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor. 38. yaş günü geçtiğimiz ağustos ayında kutlanan Xin Xing’in 36 yavrusu ve 153 torunu oldu.