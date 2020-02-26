Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:00,
En yaşlı erkek hayatını kaybetti
‘Dünyanın en yaşlı erkeği’ kabul edilen 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti.
Japonya’nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat’ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen 5 Mart 1907 doğumlu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi. Watanabe, uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna “Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin” yanıtını vermişti.
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