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Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

En yaşlı erkek hayatını kaybetti

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En yaşlı erkek hayatını kaybetti
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‘Dünyanın en yaşlı erkeği’ kabul edilen 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti.

Japonya’nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat’ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen 5 Mart 1907 doğumlu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi. Watanabe, uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna “Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin” yanıtını vermişti.

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