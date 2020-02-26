En yaşlı erkek hayatını kaybetti

Japonya’nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat’ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen 5 Mart 1907 doğumlu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi. Watanabe, uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna “Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin” yanıtını vermişti.