En ünlü ‘Dünya’ fotoğrafını uzaydan o çekmişti… Apollo 8 astronotu William Anders uçak kazasında hayatını kaybetti

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Anders’in ailesi, 55 yıl önce uzaydan tarihi “Dünya'nın Doğuşu” fotoğrafını çeken ABD'li eski astronot William Anders'in uçak kazasında öldüğünü doğruladı.

Oğlunun ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre Anders, cuma sabahı Washington eyaleti açıklarında kendi kullandığı küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Anders’in uçakta yalnız olduğu açıklandı.

Şerif Eric Peter AFP'ye yaptığı açıklamada ekiplerin bölgede arama yaptığını ancak henüz bir ceset bulamadıklarını söyledi.

Aralık 1968'de Apollo 8 görevinin bir üyesi olan Anders, astronot arkadaşları Frank Borman ve James Lovell ile birlikte Ay'a ulaşan ilk insanlardan biri oldu.

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Mürettebat, 27 Aralık 1968'de Dünya'ya başarıyla dönmeden önce Ay'ın yörüngesinde iniş yapmadan on kez döndü.

Anders bu dönüşlerin birinde uzayın uçsuz bucaksız karanlığına karşı parlak mavi Dünya'nın bir fotoğrafını çekti ve ön planda Ay'ın kraterli yüzeyi vardı.

“Dünya'nın Doğuşu” adı verilen bu fotoğraf Dünya’nın uzaydan çekilmiş en bilinen fotoğrafı oldu, uzayla ilgili haberlerde on yıllar boyunca hep kullanıldı ve Life Magazine'in “Dünyayı Değiştiren 100 Fotoğraf” kitabında da yer aldı.

Fotoğrafın orijinal bir versiyonu 2022 yılında Kopenhag'daki bir müzayedede 11,800 Euro'ya satılmıştı.

NASA şefi Bill Nelson sosyal medya platformu X'te “1968'de Apollo 8 sırasında Bill Anders insanlığa bir astronotun verebileceği en derin hediyelerden birini sundu. Ay'ın eşiğine seyahat etti ve hepimizin başka bir şeyi görmesine yardımcı oldu: kendimizi. Keşfin derslerini ve amacını somutlaştırdı. Onu özleyeceğiz” diye yazdı.

17 Ekim 1933'te Hong Kong'da doğan Anders, ABD Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu ve daha sonra nükleer mühendislik alanında yüksek lisans derecesi aldı.

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Astronotluk görevinin ardından Anders, başta Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun ilk başkanı olmak ve daha sonra ABD'nin Norveç Büyükelçisi olarak görev yapmak üzere teknolojiyle ilgili çeşitli devlet görevlerinde bulundu.

1990'ların başında emekli olmadan önce CEO ve başkan olarak ABD savunma ve havacılık şirketi General Dynamics'in başına geçti.

Anders’in ölümüyle birlikte Apollo 8 üyelerinden hayatta kalan tek isim Lovell oldu. Diğer astronot Borman Kasım 2023'te 95 yaşında ölmüştü.