En ünlü ‘cellat’ hayatını kaybetti

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Bangladeş’in seri katiller ve politikacılar dahil çok sayıda kişiyi idam eden ve bu konuda bir kitap yazan ünlü celladı hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Şahcahan Bhuiyan, pazartesi günü ülkenin başkenti Dakka'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yerel medyanın bildirdiğine göre Bhuiyan daha sonra tedavi görürken hayatını kaybetti.

Bhuiyan'ın en az 26 infaz gerçekleştirdiği düşünülüyor ancak bu sayının 60'a kadar çıktığını da söyleyenler var.

Ülkenin kurucu lideri ve Bangladeş'in bugünkü başbakanının babası Şeyh Mujibur Rahman'ı öldürmekten suçlu bulunan subaylar, onun ellerinde ölen isimler arasındaydı.

Ayrıca savaş suçu işlemekle suçlanan siyasetçiler Ali Ahsan Mücahid ve Salahuddin Quader Chowdhury'nin yanı sıra seri katil Erşad Şikder'i de idam etmişti.

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Bhuiyan cellat rolünü her zaman savundu, ona atfedilen bir sözünde, "Onları ben asmasaydım başkası asardı" demişti.

Eski bir devrimciyken hırsızlık ve cinayetten 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hapishanedeyken cellat oldu.

Bhuiyan gönüllü yaptığı infazlar karşılığında hapis cezasının kısaltılmasını istiyordu ve geçen sene ceza süresinin dolmasına 10 yıl varken serbest bırakıldı.

Bu yılında başında infaz prosedürü dahil deneyimlerini anlatan bir kitap yayımlandı ve büyük ilgi gördü.

Bhuiyan hapisten çıktıktan sonra, kendisinden 50 yaş küçük bir kızla kısa süreli bir evlilik yaptı, Dakka Tribune gazetesine göre göre bununla ilgili yasal sorunlarla karşılaştı.