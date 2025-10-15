×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

En son 1998'de görülmüştü... Anne babasının 27 yıldır kilit altında tuttuğu ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Polonya#Polis#İhbar
En son 1998de görülmüştü... Anne babasının 27 yıldır kilit altında tuttuğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 11:41

Polonya'da 42 yaşındaki bir kadın 27 yıl sonra "anne ve babası tarafından odasına kilitlenmiş" halde bulundu. Anne ve babasının gençken kaybolduğunu iddia ettiği kadın, en son 1998'de görüldü. Polisin ihbar üzerine harekete geçmesiyle bulunan kadının "ölümüne günler kala" bulunduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Polonya’da 42 yaşındaki bir kadın, polise yapılan bir ihbar sayesinde “ölümüne günler kala” bulundu. Polonya basını talihsiz kadının 27 yıl boyunca anne ve babası tarafından odasında kilitli tutulduğunu iddia tti.

Adı sadece Mirrella olarak açıklanan kadın, en son 1998 yılında 15 yaşındayken, Polonya’nın güneyindeki Świętochłowice kentinde görülmüştü. Ailesi, komşularına genç kızın kaybolduğunu söylemişti ancak yaklaşık 30 yıl sonra Mirrella’nın aslında ailesi tarafından esir tutulduğu ortaya çıktı.

POLİS İHBAR ÜZERİNE EVE GİTTİ

Polonya'da günlük yayınlanan Fakt gazetesinin haberine göre, olay, temmuz ayında komşuların polise yaptıkları ihbar üzerine gün yüzüne çıktı. Komşular apartmandan gelen rahatsız edici sesler üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Haberin Devamı

En son 1998de görülmüştü... Anne babasının 27 yıldır kilit altında tuttuğu ortaya çıktı

Başkomiser Anna Hryniak, Polonya gazetesi Fakt’a yaptığı açıklamada, 82 yaşındaki ev sahibinin “herhangi bir tartışma yaşanmadığını” söylediğini belirtti. Ancak polis ekipleri eve girdiklerinde Mirrella ile karşılaştı. Kadın, polisle konuştuğunda “her şeyin yolunda olduğunu” söyledi.

Polisler, Mirrella’nın bacaklarındaki açık yaraları fark edince ambulans çağırmaya karar verdi. Yaz aylarında bulunmuş olmasına rağmen, olay ancak yerel halkın Mirrella’ya yardım için bağış kampanyası başlatmasıyla duyuldu.

“DOKTORLAR, ÖLÜMÜNE BİRKAÇ GÜN KALDIĞINI SÖYLEDİ”

Kampanyayı organize edenlerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Doktorlar, enfeksiyon nedeniyle ölümün eşiğine geldiğini tespit etti. Hastalığı kritik olduğu için iki aydır hastanede yatıyor” ifadelerini kullandı.

Mirella’yı tanıyanlar, genç kadının yaklaşık 30 yıl önce “aile evinden ayrıldığını” düşündüklerini söyledi. Ancak gerçek çok farklıydı. 

En son 1998de görülmüştü... Anne babasının 27 yıldır kilit altında tuttuğu ortaya çıktı

Haberin Devamı

“BİR ODADA BU KADAR ZAMAN GEÇİRMEK HAYAL BİLE EDİLEMEZ”

Olayın ayrıntıları ülkede infial yarattı. Sosyal medya paylaşımlarında, “Bir odada bu kadar zaman geçirmek hayal bile edilemez” ifadeleri yer aldı.

Mirrella’nın ifadesine göre kadın, neredeyse 30 yıldır dışarı çıkmamıştı. “Şehrimin geliştiğini göremedim. Her şeyin gerisinde kaldım, çok şeyden mahrum kaldım. Doktora gitmedim, kimlik kartım yok, yürüyüşe bile çıkmadım, balkona bile çıkmadım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kadının hiç dişçiye ya da kuaföre gitmediği, saç ve diş sağlığının kritik durumda olduğu, bu nedenle özel bir kliniğe sevk edildiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı Agnieszka Kwatera, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Mirrella’nın nasıl ve neden bu kadar uzun süre kapalı tutulduğu araştırılıyor.

Gözden KaçmasınUzmanlar Gazze anlaşmasını Hürriyet’e yorumladı... İsrail sözünü tutacak mı Trump’ın gözü neden yarın açıklanacak ödüldeUzmanlar Gazze anlaşmasını Hürriyet’e yorumladı... İsrail sözünü tutacak mı? Trump’ın gözü neden yarın açıklanacak ödülde?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınGazzenin yeni baş ağrısı İsrail yanlısı çeteler... Netanyahudan Hamasa tehdit: Kıyamet kopacakGazze'nin yeni baş ağrısı! İsrail yanlısı çeteler... Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Kıyamet kopacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Polonya#Polis#İhbar

BAKMADAN GEÇME!