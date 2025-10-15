En son 1998'de görülmüştü... Anne babasının 27 yıldır kilit altında tuttuğu ortaya çıktı

Haberin Devamı

Polonya’da 42 yaşındaki bir kadın, polise yapılan bir ihbar sayesinde “ölümüne günler kala” bulundu. Polonya basını talihsiz kadının 27 yıl boyunca anne ve babası tarafından odasında kilitli tutulduğunu iddia tti.

Adı sadece Mirrella olarak açıklanan kadın, en son 1998 yılında 15 yaşındayken, Polonya’nın güneyindeki Świętochłowice kentinde görülmüştü. Ailesi, komşularına genç kızın kaybolduğunu söylemişti ancak yaklaşık 30 yıl sonra Mirrella’nın aslında ailesi tarafından esir tutulduğu ortaya çıktı.

POLİS İHBAR ÜZERİNE EVE GİTTİ

Polonya'da günlük yayınlanan Fakt gazetesinin haberine göre, olay, temmuz ayında komşuların polise yaptıkları ihbar üzerine gün yüzüne çıktı. Komşular apartmandan gelen rahatsız edici sesler üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Başkomiser Anna Hryniak, Polonya gazetesi Fakt’a yaptığı açıklamada, 82 yaşındaki ev sahibinin “herhangi bir tartışma yaşanmadığını” söylediğini belirtti. Ancak polis ekipleri eve girdiklerinde Mirrella ile karşılaştı. Kadın, polisle konuştuğunda “her şeyin yolunda olduğunu” söyledi.

Polisler, Mirrella’nın bacaklarındaki açık yaraları fark edince ambulans çağırmaya karar verdi. Yaz aylarında bulunmuş olmasına rağmen, olay ancak yerel halkın Mirrella’ya yardım için bağış kampanyası başlatmasıyla duyuldu.

“DOKTORLAR, ÖLÜMÜNE BİRKAÇ GÜN KALDIĞINI SÖYLEDİ”

Kampanyayı organize edenlerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Doktorlar, enfeksiyon nedeniyle ölümün eşiğine geldiğini tespit etti. Hastalığı kritik olduğu için iki aydır hastanede yatıyor” ifadelerini kullandı.

Mirella’yı tanıyanlar, genç kadının yaklaşık 30 yıl önce “aile evinden ayrıldığını” düşündüklerini söyledi. Ancak gerçek çok farklıydı.

“BİR ODADA BU KADAR ZAMAN GEÇİRMEK HAYAL BİLE EDİLEMEZ”

Olayın ayrıntıları ülkede infial yarattı. Sosyal medya paylaşımlarında, “Bir odada bu kadar zaman geçirmek hayal bile edilemez” ifadeleri yer aldı.

Mirrella’nın ifadesine göre kadın, neredeyse 30 yıldır dışarı çıkmamıştı. “Şehrimin geliştiğini göremedim. Her şeyin gerisinde kaldım, çok şeyden mahrum kaldım. Doktora gitmedim, kimlik kartım yok, yürüyüşe bile çıkmadım, balkona bile çıkmadım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kadının hiç dişçiye ya da kuaföre gitmediği, saç ve diş sağlığının kritik durumda olduğu, bu nedenle özel bir kliniğe sevk edildiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı Agnieszka Kwatera, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Mirrella’nın nasıl ve neden bu kadar uzun süre kapalı tutulduğu araştırılıyor.