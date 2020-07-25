MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEn siyah balığın esrarı
GeriDünya En siyah balığın esrarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

En siyah balığın esrarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En siyah balığın esrarı
Abone Olgoogle-news

Bilim insanları okyanusların en siyah balığının görünmezlik yeteneğine ışık tuttu.

ABD hükümetinin idaresinde bulunan müzeleri yöneten Smithsonian Institute’tan Dr. Karen Osborn’un detaylı çalışmaları, hayvanın ‘aşırı siyah’ cildinde ışığın nasıl hapsedildiğini ortaya çıkardı. Osborn “Ciltlerindeki pigmentler ışığı ciltlerine doğru geri yansıtıyor. Bu bir ışık tuzağı. Siyahlık hayatta kalma şanslarını net bir şekilde belirliyor” dedi.

En siyah balığın esrarı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle