En siyah balığın esrarı

ABD hükümetinin idaresinde bulunan müzeleri yöneten Smithsonian Institute’tan Dr. Karen Osborn’un detaylı çalışmaları, hayvanın ‘aşırı siyah’ cildinde ışığın nasıl hapsedildiğini ortaya çıkardı. Osborn “Ciltlerindeki pigmentler ışığı ciltlerine doğru geri yansıtıyor. Bu bir ışık tuzağı. Siyahlık hayatta kalma şanslarını net bir şekilde belirliyor” dedi.