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En sıcak ikinci mart

Güncelleme Tarihi:

#Mart#Sıcak#Avrupa Birliği
En sıcak ikinci mart
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisiyle küresel sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Mart 2023, tarihteki en sıcak ikinci mart ayı olarak kayıtlara geçti.

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Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi’nin dün açıklanan raporuna göre dünya, kayıt tutulmaya başlandığından beri en sıcak ikinci mart ayını geride bıraktı. Kaydedilen en sıcak mart ayı ise 2016’da yaşandı. Geçen ay sıcaklıklar, güney ve orta Avrupa’da ortalamanın üzerinde seyretti. Ayrıca Kuzey Afrika’nın büyük kısmı, güneybatı Rusya, Asya, Kuzey Amerika’nın kuzeydoğusu, Arjantin, Avustralya ve Antarktika kıyıları da mart ayı boyunca ortalamadan çok daha sıcaktı. İstisnai olarak batı ve orta Kuzey Amerika, geçen ayı normalden daha soğuk geçirdi.

DENİZ BUZULLARI DA GİDEREK KÜÇÜLÜYOR

Rapor, dünyanın dört bir yanındaki uydulardan, gemilerden, uçaklardan ve meteoroloji istasyonlarından alınan milyarlarca ölçüme dayanan analizlerle oluşturuldu. Yüksek sıcaklıklar deniz buzullarının küçülmesine neden oldu. Copernicus, Antarktika deniz buzu genişliğinin, kayıt tutulan 45 yıldaki en düşük ikinci seviyeye gerilediğini bildirdi. Bu, ortalama buzul genişliğinin yüzde 28 altında bir oran. Değişim, 10 yıllık buzul azalmasının sürdüğü anlamına geliyor. Deniz buzulundaki azalma, su seviyelerinin yükselmesini tetikleyerek kıyı yerleşimleri ve adaları tehdit ediyor. Kuzey Kutbu’nda da benzer eğilim gözlendi ve deniz buzuluyla kaplı alan ortalamanın yüzde 4 altına gerileyerek tarihteki en düşük dördüncü seviyesini gördü.

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#Mart#Sıcak#Avrupa Birliği

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