‘En sevdiği gol’ satıldı

Haberin Devamı

Refik Anadol’un ‘A Goal in Life’ projesinde Arjantinli yıldızın 2009’daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United’a attığı kafa golü, tamamen yapay zekâ destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürüldü. Messi’nin “En sevdiğim golüm” dediği golü, attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte ‘hafıza tapınağı’ olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı. New York’ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eser,

Christie’s Müzayede Evi’nde 1 milyon 865 bin dolara satıldı. Elde edilen fon, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF işbirliğinde, Latin Amerika ve Karayipler’de eğitim projelerine aktarılacak.



