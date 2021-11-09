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En şanssız koronavirüs hastası: Yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendi

#Koronavirüs#Kovid-19#İngiltere
En şanssız koronavirüs hastası: Yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendi

İngiltere'de yaklaşık 1 yıl boyunca koronavirüs tedavisi gören hastanın yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrenmesi gerekti.

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Koronavirüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla cana mal oldu.

İngiltere'de bir hasta ise koronavirüse yakalandıktan sonra neredeyse 1 yıl boyunca hastanede kalmak zorunda kaldı.

Doktorlar tarafından 'gördüğümüz en hasta Covid hastalarından biri' olarak tanımlanan iki çocuk babası Andrew Watts yaklaşık bir yıl hastanede kaldıktan sonra nihayet taburcu oldu.

Güney Londra, Bexley'de yaşayan Watts, geçen yılın son günlerinde Queen Elizabeth Hastanesi'ne yatırılmıştı. 40 yaşındaki Watts, hastanede herkesin beklediğinden çok daha uzun süre kaldı.

YOĞUN BAKIMDA 8 AY

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hasta sadece yoğun bakımda sekiz ay geçirdi. Watts bu dönemde solunum cihazı ile hayata tutunabildi.

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Beş haftalık bir komadan ve yaşamı tehdit eden bir akciğer çökmesinden sonra, Andrew'un sağlığı o kadar kötüleşti ki, Şubat ayında doktorlar ailesini aradı ve solunum cihazını kapatmayı düşündüklerini söyledi.

Daha sonra tedaviye cevap veren Watts virüsü yendi. Ancak uzun süre solunum cihazına bağlı olmak, talihsiz hastanın yeniden konuşmayı ve yürümeyi öğrenmesi gerektiği anlamına geliyordu.

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Yeniden yürümeyi ve konuşmayı öğrenen İngiliz hasta, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Yürümeye sadece dört hafta önce başladım ve bir sonraki hedefim oğlumun okuluna yürümek' ifadesine yer verdi.

KANSERİ YENDİ KOVID'E YAKALANDI

Ekim 2019'da lenf kanseri teşhisi konulan Watts'ın kemoterapi tedavisi başarılı olmuştu ve Kovid teşhisinden birkaç ay önce remisyonda ve iyileşme sürecindeydi.

 

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#Koronavirüs#Kovid-19#İngiltere

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