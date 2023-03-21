En mutlu Finlandiya

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Dünya Mutluluk Raporu’nun 2023 verileri açıklandı. Araştırmaya göre dünya çapında iyilikseverlik, pandemi öncesine oranla yüzde 25 daha yüksek. Raporun yazarlarına göre, pandemi koşullarında özellikle yabancılara yardım etmek için artan iştah, salgın sonrası da yüksek kaldı. Küresel mutluluk düzeyi, üç yıllık pandemi sürecini darbe almadan atlattı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ZİRVEDE

Halihazırda sınır komşusu Rusya’nın içinde bulunduğu savaşa rağmen Finlandiya, üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Finlandiya ile komşuları Danimarka, İzlanda, İsveç ve Norveç, “sağlıklı yaşam beklentisi”, “kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla”, “sosyal destekler”, “düşük yolsuzluk oranı”, “toplumsal cömertlik” ve “önemli kararları verme özgürlüğü” gibi başlıklarda yüksek puanlar alarak “en mutlular” listesinde üst sıraları tutuyor.

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FRANSA İLK 20’DEN DÜŞTÜ

Genelde ilk 20 pek değişmezken bu sene Litvanya son sıradan giriş yaptı. Baltık ülkesi, 52’nci sırada yer aldığı 2017’den beri düzenli olarak yukarı tırmanıyor. Emeklilik reformundan aşırı milliyetçiliğin yükselişine bir dizi tartışmanın sürdüğü Fransa ise 20’den 21’e geriledi. Savaşan iki ülkeden Rusya 70’nci, Ukrayna 92’nci sırada. Türkiye 118’den 106’ncı sıraya yükselirken, 137 ülkenin bulunduğu listenin en alt basamağında ise Afganistan var.