En modern saraylı Kraliçe Rania

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiliz gazetesi The Independent’da dün yayımlanan bir haberde, Ürdün Kralı Abdullah’ın eşi Kraliçe Rania’nın çabaları övüldü.

Rania’nın Hollywood tarzına sahip olduğunu, dünyanın en güzel üçüncü kadını seçildiğini ve uluslararası medyada sık sık gündeme geldiğini hatırlatan gazete, Ürdün Kraliçesi’nin asıl başarısının, "kocasının gölgesinde kalmamak" olduğunu yazdı. Rania’nın dört küçük çocuk sahibi olmasına rağmen en "çarpıcı" kadınlardan biri sayılması ve bu özelliğini de hayırlı işler için kullanması övüldü. The Independent, ailesi Filistinli olan Kuveyt doğumlu Rania’nın, "olumlu toplumsal değişim" için sürekli kampanyalar yürüttüğüne dikkat çekti. Rania, son olarak, Türkiye’de hala yasaklı olan dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube’da bir kanal açmıştı. Sitenin verdiği ilk Vizyon Ödülü’ne layık görülen Rania, kanal yardımıyla, İslam ülkelerindeki kadın haklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Ürdün Kraliçesi, Youtube’un "diyalog için harika bir platform olduğunu ve mesajları iletmek için bu tür araçların Arap aleminde de kullanılması gerektiğini" söylüyor.