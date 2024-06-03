En kanlı seçim ezici zaferle bitti… Ülke tarihinin ilk kadın başkanı Claudia Sheinbaum aldığı oyla da tarihe geçti

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Meksika, iktidar partisi adayı Claudia Sheinbaum'u ezici bir zaferle ilk kadın devlet başkanı olarak seçti.

Eski Mexico City belediye başkanı ve iktidardaki Morena partisinin adayı, en yakın rakibi Xóchitl Gálvez'e karşı 2024 oylarının en az yüzde 58'ini aldı.

Claudia Sheinbaum, ülkenin seçim komisyonu tarafından yapılan hızlı sayıma göre oyların en az yüzde 58,3'ünü alarak Meksika'nın ilk kadın başkanı seçildi.

YENİ BAŞKAN ESKİ BİR İKLİM BİLİMCİ

Eski bir iklim bilimci olan yeni devlet başkanının en yakın rakibi muhalefet koalisyonundan Xóchitl Gálvez oyların en az yüzde 26,6'sını alırken, merkezci Movimiento Ciudadano'nun adayı Jorge Álvarez Máynez ise en az yüzde 9,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Hızlı sayımın seçim komisyonu tarafından hiçbir açıklama yapılmadan birkaç kez ertelenmesi, sandık çıkış anketlerindeki büyük farka rağmen şüphe yarattı. Seçimi ikinci sırada tamamlayan muhalefet kanadının en güçlü adayı Gálvez ilk sonuçların gelmesinin ardından sosyal medya hesabından “Oylar orada. Onları saklamalarına izin vermemeliyiz” paylaşımı yaptı.

Sonuçlar açıklandığında Sheinbaum'un iktidardaki Morena partisinin destekçileri, Sheinbaum'un bir zafer konuşması yapacağı Mexico City'nin sembolik ana meydanı Zócalo'ya gitti. Bekleyiş sürerken alanda saatlerce canlı müzik yapıldı. Muhalefetin adayı Xóchitl Gálvez sosyal medya hesabından sayım yapılırken “Oylar orada. Onları saklamalarına izin vermemeliyiz” şeklinde paylaşım yaptı

ESKİ BAŞKANDAN DAHA ÇOK OY ALDI

Sheinbaum'un elde ettiği sonuç, akıl hocası olan eski başkan Andrés Manuel López Obrador'un 2018'de elde ettiği yüzde 54,71'lik oranı aştı.

Obrador “Büyük bir farkla zafer kazanan Claudia Sheinbaum'u kutluyorum” derken “200 yıl sonra Meksika'nın ilk kadın başkanı olacak... Ve aynı zamanda ülkemizin tarihinde en çok oy alan başkan olabilir” diyerek Claudia Sheinbaum'un tarihi başarının altını çizdi.

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Sheinbaum'un kazandığı bu büyük zafer, kampanya boyunca yapılan ve Sheinbaum'u büyük ölçüde önde gösteren anketlerle tutarlıydı.

ÜLKE TARİHİNİN EN KANLI SEÇİMİ OLARAK ANILACAK

Meksika'nın şimdiye kadarki en büyük seçiminde devlet başkanlığının yanı sıra 20,000'den fazla makam daha yeni sahiplerini bulacak.





Bu seçim tarihi zaferle birlikte aynı zamanda 30'dan fazla adayın öldürüldüğü ve yüzlercesinin de adaylıktan çekildiği, suç gruplarının dost liderler belirlemek için yarıştığı modern tarihin en şiddetli seçimi oldu.

Pazar günü Puebla eyaletindeki oy verme merkezlerinde bile iki kişi öldürüldü.

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BİR ÖNCEKİ BAŞKANIN GÖZDESİYDİ

Sheinbaum, 2014 yılında Morena'yı kuran ve geleneksel partilerin iktidarını kırarak 2018'de ezici bir zaferle başkan olan popülist selefi Obrador'a verilen destekten yararlandı.





İLK SÖZÜ YOKSULLAR VE BEKAR ANNELER İÇİN VERMİŞTİ

Sheinbaum, yaşlılara ve bekar annelere nakit transferi ve tarihsel olarak yoksul bölgelerde amiral gemisi altyapı projelerinin yanı sıra iç güvenlik gibi tipik olarak sivil topluma ayrılan alanlarda ordunun rolünün büyük ölçüde genişletilmesi de dahil olmak üzere politikalarını sürdürme sözü verdi.

Pazar günü yaklaşık 100 milyon kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı ve bunaltıcı sıcakta oy verme merkezlerinde büyük kuyruklar oluştu.