En iyisi babam

Schumacher, Hamilton’ın son yıllardaki başarılı performansıyla babasına ait önemli rekorları geçmesine rağmen, tarihin en iyi F1 pilotunun babası olduğunu savundu. Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen yarışta birinci gelerek 7. kez şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton, Schumacher’le şampiyonluk sayılarını eşitledi.

Mick Schumacher (21), önümüzdeki yıl Haas takımıyla kariyerinde ilk kez F1’de yarışacak.

29 Aralık 2013’te Fransız Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher, yatağa bağlı yaşıyor.

35 yaşındaki Lewis Hamilton, 7. dünya şampiyonluğunu Türkiye Grand Prix’sinde kazandı. Britanyalı pilot, son yıllarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.