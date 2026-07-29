'En hızlı ısınan kıta' alevlerle mücade ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi

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Fransa ve İspanya'da günlerdir süren orman yangınları kontrolden çıkarken, on binlerce kişi tahliye edildi. Alevlerin Fransa'daki füze ve roket üretim tesislerine yaklaşması ise endişeleri daha da artırdı.

BORDEAUX YAKINLARINDA 4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınları, şiddetli rüzgar ve yeniden yükselen sıcaklıkların etkisiyle büyümeyi sürdürüyor. Fransa'nın Atlantik kıyısındaki turistik bölgelerde bulunan yaklaşık 4 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bordeaux'nun batısındaki Lacanau tatil beldesinde kamp alanları, tatil köyleri ve diğer turistik konaklama tesislerini kapsayan tahliye kararı alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin karşı karşıya olduğu orman yangınlarını İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan "en zor" dönemlerden biri olarak nitelendirdi.

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Bordeaux'daki kriz merkezini ziyaret eden Macron, "Önümüzdeki haftalar zorlu geçecek ve dayanmamız gerekiyor." dedi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

İspanya'da ise bu ay Almeria bölgesinde çıkan yangında ağır yaralanan bir kadın, tedavi gördüğü Sevilla'daki Virgen del Rocío Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Böylece yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

42 BİN HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın komutanı Rémi Lassoureille, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, 42 bin hektarlık alanı kül eden yangının "nispeten kontrol altında" olduğunu ancak Lacanau yönünde yeniden alevlenme riskinin bulunduğunu söyledi.

Lassoureille, "Bu nedenle kamp alanlarını tahliye etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Landes bölgesindeki büyük yangınların kontrol altına alındığı ve binlerce kişinin evlerine dönmesine izin verildiği belirtilirken, Fransız Alpleri'ndeki Écrins dağ silsilesindeki yangınların da kontrol altına alındığı bildirildi. Buna karşın Var bölgesindeki Gros Bessillon dağ silsilesinde çıkan yangın henüz tamamen söndürülemedi.

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330 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Fransa, İspanya ve İtalya'da etkili olan orman yangınları nedeniyle geçtiğimiz hafta yaklaşık 330 bin kişi tahliye edildi. İspanya, Avrupa'nın bu yaz yaşadığı dördüncü büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından bazılarını kontrol altına almaya çalışıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, yeni sıcak hava dalgası öncesinde ülkenin "zorlu ve karmaşık saatler" yaşayacağını belirterek iklim krizine karşı acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Sánchez daha sonra, yetkililerin orman yangınlarıyla mücadelede "tünelin ucunda ışık görmeye başladığını" ifade etti. İspanya İçişleri Bakanlığı da Madrid'in batısındaki 15 belediyede tahliye kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

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İSPANYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI

Madrid'in batısındaki Ávila bölgesinde çıkan yangın, 50 bin hektarlık alanı küle çevirerek İspanya tarihinin en büyük orman yangını oldu.

20 yıllık deneyime sahip itfaiyeci Javier García, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bunun bir örneği yok." diyerek yangının büyüklüğünün bugüne kadar gördüklerinden çok farklı olduğunu söyledi.

García, hızla ilerleyen alevler nedeniyle artık doğrudan müdahale yerine tahliye ve yerleşim alanlarını korumaya öncelik verdiklerini belirterek, "Gelişim endişe verici." ifadelerini kullandı.

AB'DEN ORTAK MÜDAHALE

Avrupa Birliği Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, üye ülkelerden çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopterin Fransa ile İspanya'ya gönderildiğini açıkladı.

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Itkonen, "Hiçbir ülke tek başına her doğal afet veya kriz için gerekli tüm kaynakları sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ALEVLER FÜZE VE ROKET FABRİKALARINA YAKLAŞTI

Fransa'da orman yangınlarının, patlayıcı maddelerin depolandığı füze ve roket üretim tesislerine yaklaşması yeni bir güvenlik endişesi yarattı.

En az yedi tehlikeli madde deposunun, son yılların en büyük yangınlarının yaşandığı bölgeye yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Tahliye edilen Saint-Médard-en-Jalles kasabasında Ariane roketleri ve stratejik füzeler için itici gaz üreten 435 hektarlık tesis yer alırken, yakınlardaki Sainte-Hélène tesisinde ise güçlü patlayıcı madde amonyum perklorat üretiliyor.

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Tesisleri işleten ArianeGroup, tüm çalışanların tahliye edildiğini ve güvenlik için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu da Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, "Orada depolanan ürünlerin niteliği göz önüne alındığında tesislerin çevresinde gerekli koruyucu önlemler alındı." dedi.

360 BİNE YAKIN TAHLİYE, 386 KİLOMETREKARE KÜL OLDU

Fransa ve İspanya'da şu ana kadar yaklaşık 360 bin kişiye evlerini boşaltmaları yönünde talimat verildi. Sadece Fransa'da sabah saatlerinde 4 bin kişi daha tahliye edildi.

Yangınlarda iki ülkede toplam yaklaşık 386 kilometrekarelik alan kül oldu.

"AVRUPA, DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI"

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin raporunda, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, 1980'lerden bu yana kıtadaki sıcaklık artışının küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızda gerçekleştiği belirtildi.

Rapora göre uzmanlar, bu eğilimin arkasında birden fazla etken bulunduğunu belirtti.

Atmosferik dolaşımdaki değişimlerin kıtanın ısınmasında etkili olduğu kaydedilirken şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa'da yaz aylarında daha sık ve daha şiddetli sıcak hava dalgalarının yaşanmasına neden oluyor. Geçmişte Avrupa'daki aerosol emisyonları Güneş'ten gelen ışınımın bir kısmını engelleyerek yüzeyin daha az ısınmasına katkı sağlıyordu. Ancak 1980'li yıllardan itibaren uygulanan daha sıkı hava kalitesi düzenlemeleri sayesinde bu emisyonlar önemli ölçüde azaldı. Bunun sonucunda yeryüzüne ulaşan güneş ışınımı arttı, bulut örtüsü azaldı ve bölgesel ısınma daha da hız kazandı. Avrupa'nın bazı bölgelerinin, dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olarak kabul edilen Arktik'e kadar uzanması da kıtanın daha hızlı ısınmasının nedenleri arasında. Coğrafi konumu, Avrupa'daki sıcaklık artışını hızlandıran önemli faktörlerden biri."