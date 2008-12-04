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"En güzel insanların" kayıp kenti bulundu

En güzel insanların kayıp kenti bulundu

Efsaneye göre, yakışıklı babalarını kıskandılar, onlara savaş açıp öldürdüler, annelerini güzellikleri için kaçırdılar. Kimsesiz kalan bebekler yavaş yavaş öldü. Kayıp kent ve mumya bebekler bulundu.

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İŞTE AMAZON'DAKİ KAYIP KENT

Arkeologlar, Peru'nun kuzeydoğusunda, Amazon nehri havzasının ücra kesiminde bir zamanlar yoğun bir nüfusun, döneminin modern yerleşim birimlerinde yaşadığını ortaya çıkardılar.

And Dağları'nın ormanlarla kaplı bölgesinde, yüzyıllardır keşfedilmemiş olarak duran "kayıp kentin" efsanelerde anlatılan "Bulut İnsanlar"ın kurdukları kent olduğuna inanılıyor. İnka medeniyeti öncesinde bölgede yaşamış olan Chachapayos medeniyeti döneminde kurulduğu anlaşılan kent, düzeniyle dikkatleri çekti.

Birçok evde mumyalanmış bebekler bulundu. Bölgedeki efsaneye göre, And Dağları'nın tepelerini örten ormanın üzerindeki bulutların içinde yaşayan Chachapayoslar, bu nedenle "Bulut İnsanlar" olarak anılıyordu. Onlar, "yeryüzünde yaşamış olan en güzel insanlar" olarak tarif ediliyorlar.

İnanılmaz güzellikteki kadınları, Chachapayoslara savaş açan İnkalar tarafından kaçırılıp "Güneş Tapınağı"nda tutulmuşlar. Erkekler ise o kadar güzellermiş ki, İnkalar onlara sırf bu yüzden savaş açmışlar. Bebekler ise kimsesiz kalmış ve yavaş yavaş ölmüşler. Bu nedenle kayıp kentin birçok yerinde bebek mumyaları bulundu.


DÜNYADAN KISA KISA...

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ZİMBABVE'DE KOLERA CAN ALIYOR
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