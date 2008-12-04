"En güzel insanların" kayıp kenti bulundu

Haberin Devamı

İŞTE AMAZON'DAKİ KAYIP KENT

Arkeologlar, Peru'nun kuzeydoğusunda, Amazon nehri havzasının ücra kesiminde bir zamanlar yoğun bir nüfusun, döneminin modern yerleşim birimlerinde yaşadığını ortaya çıkardılar.



And Dağları'nın ormanlarla kaplı bölgesinde, yüzyıllardır keşfedilmemiş olarak duran "kayıp kentin" efsanelerde anlatılan "Bulut İnsanlar"ın kurdukları kent olduğuna inanılıyor. İnka medeniyeti öncesinde bölgede yaşamış olan Chachapayos medeniyeti döneminde kurulduğu anlaşılan kent, düzeniyle dikkatleri çekti.



Birçok evde mumyalanmış bebekler bulundu. Bölgedeki efsaneye göre, And Dağları'nın tepelerini örten ormanın üzerindeki bulutların içinde yaşayan Chachapayoslar, bu nedenle "Bulut İnsanlar" olarak anılıyordu. Onlar, "yeryüzünde yaşamış olan en güzel insanlar" olarak tarif ediliyorlar.



İnanılmaz güzellikteki kadınları, Chachapayoslara savaş açan İnkalar tarafından kaçırılıp "Güneş Tapınağı"nda tutulmuşlar. Erkekler ise o kadar güzellermiş ki, İnkalar onlara sırf bu yüzden savaş açmışlar. Bebekler ise kimsesiz kalmış ve yavaş yavaş ölmüşler. Bu nedenle kayıp kentin birçok yerinde bebek mumyaları bulundu.





DÜNYADAN KISA KISA...

GENELKURMAY BAŞKANI KRİZİ

Ülke bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Siyasi uyuşmazlık şimdi de Genelkurmay başkanını vurdu. Belçika'da Genelkurmay Başkanı August Van Daele, “siyasi uzlaşmazlık” nedeniyle yerine yeni atama yapılamadığı için normalde 4 yıl olan görevinde 6. yılını doldururken, kendisine söz verildiği halde önümüzdeki 1 Ocak tarihinde de emekli olamıyor.

Haberin Devamı

ZİMBABVE'DE KOLERA CAN ALIYOR

Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısı 565'e yükseldi. BM yardım eşgüdüm bürosunca Cenevre'de bu sabah yapılan açıklamaya göre, 12.546 kolera vakası görülen Zimbabve'de ölenlerin sayısı 2 Aralık itibarıyla iki günde 81 daha artarak 565'e yükseldi. Salgının sadece başkent Harare'de ağustos başından bu yana 177 can aldığı belirtildi.



NATO RUSYA'YA KARŞI YUMUŞUYOR

NATO Konseyi Rusya'ya karşı yumuşama ve diyalog arayışı işaretleri verirken Moskova, "İttifakın, Rusya'nın baskılarına boyun eğdiği" görüşünü savunuyor. İttifak üyesi 26 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan karar organı NATO Konseyi, Brüksel'deki toplantılarında, Moskova ile ittifak arasında, Kafkasya krizinden bu yana askıda olan ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

PORTO RİKO YANARDAĞI PÜSKÜRDÜ

ABD'ye bağlı özerk Karayib Denizi adası Porto Riko'nun güneydoğusunda küçük Montserrat adasındaki yanardağ püskürmeye başladı. Porto Riko'nun yanardağ gözlemevi müdürü Roderick Stewart'ın verdiği bilgiye göre, Montserrat'nın terk edilmiş eski başkenti Plymouth'da binaların ahşap aksamı püsküren kızgın dumandan yandı.